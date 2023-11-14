تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة

أعلن محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية".





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ونشر الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه قدم الدعوى مع محامين آخرين من خلال وزارة العدل التركية، التي ستحيل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال المحامي إن الدعوى تحوي 23 صفحة.



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار يوم السبت الماضي، إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاوراً، لكن رئيس المخابرات التركية يحافظ على اتصالات مع إسرائيل.



ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.



وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.



وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.