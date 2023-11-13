تصفيات كاس العالم 2026 : المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمباراة ساوتومي

تابع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته للجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة (منطقة افريقيا) لتصفيات كأس العالم 2026، حيث اجرى منتخب نسور قرطاج اليوم الاثنين، حصة تدريبية ثانية، استعدادا لمواجهة منتخب ساو تومي وبرينسيب يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة مساء في ملعب حمادي العقربي برادس.



وأجرت العناصر الوطنية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي، حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس، غاب عنها ثنائي الترجي الرياضي، ياسين مرياح وحسام تقا، حيث تدربا في مقر الإقامة، بإشراف الجهاز الطبي.





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وقد تزامنت الحصة التدريبية لهذا المساء، مع وصول الثلاثي نعيم السليتي ومنتصر الطالبي وعيسى العيدوني إلى تونس، وسيشارك ثلاثتهم في التدريبات انطلاقا من يوم الغد الثلاثاء، ويتواصل توافد اللاعبين على مقر الإقامة مساء اليوم الاثنين.



وسيجري المنتخب الوطني التونسي غدا، حصة تدريبية ثالثة بالملعب الفرعي برادس، وستكون مسبوقة بلقاءات إعلامية للإطار الفني وعدد من اللاعبين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.