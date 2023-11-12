تصفيات كاس العالم - 2026- 10 لاعبين في الحصة التدريبية الافتتاحية لتربص المنتخب الوطني لمباراته مع ساو تومي - برينسيب

شرع المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، في الإعداد لخوض مقابلتيه في الجولتين الاولى و الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2026،مع ساو تومي -برينسيب ومالاوي ضمن المجموعة الثامنة . وأجرى حصة تدريبية أولى في برنامج تحضيراته للمقابلة الأولى التي ستجمعه يوم 17 نوفمبر الجاري بمنتخب ساو تومي في ملعب حمادي العقربي برادس.وشارك 10 لاعبين في الحصة الأولى وهم أيمن دحمان وبشير بن سعيد وياسين الخنيسي وحمزة الجلاصي وفراس بن العربي ويوسف المساكني والفرجاني ساسي وغيث الزعلوني وعلاء غرام ومعز حسن.وقالت الجامعة انه من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة، التحاق أربعة لاعبين بمقر تربص المنتخب الوطني في العاصمة.