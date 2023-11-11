أنس جابر تشارك اللاعبة الأستونية أنيت كونتافيت مباراتها التوديعية

Anett Kontaveit & Ons Jabeur before Anett’s farewell match today.



About a year ago, Anett & some other tennis players were asked what their ‘tennis dream’ was.



Anett said her dream would be to have some of her closest friends like Ons come to Tallinn & play a match with her… pic.twitter.com/ddsx01n3Dv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2023

شاركت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا، اليوم السبت اللاعبة الأستونية أنيت كونتافيت مباراتها التوديعية في عالم التنس.وفازت أنس جابر على أنيت كونتافيت بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 - 4 و 4 - 6 و 10 - 7، في مباراة استعراضية أقيمت بأستونيا.وكانت أنيت كونتافيت التي بلغت أعلى مستوى في مسيرتها باحتلال المركز الثاني عالميا العام الماضي قد أعلنت سابقا عن قرار اعتزالها للتنس بسبب مخلفات اصابة حادة على مستوى الظهر.