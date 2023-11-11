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أنس جابر تشارك اللاعبة الأستونية أنيت كونتافيت مباراتها التوديعية

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شاركت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا، اليوم السبت اللاعبة الأستونية أنيت كونتافيت مباراتها التوديعية في عالم التنس.
وفازت أنس جابر على أنيت كونتافيت بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 - 4 و 4 - 6 و 10 - 7، في مباراة استعراضية أقيمت بأستونيا.
وكانت أنيت كونتافيت التي بلغت أعلى مستوى في مسيرتها باحتلال المركز الثاني عالميا العام الماضي قد أعلنت سابقا عن قرار اعتزالها للتنس بسبب مخلفات اصابة حادة على مستوى الظهر.


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