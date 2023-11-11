الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
المجموعة الاولى
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1
جندوبة الرياضية (معفاة)
الترتيب ن ل
نادي حمام الانف 14 6
جندوبة الرياضية 12 5
النجم الرادسي 12 6
النادي القربي 11 5
شبيبة العمران 9 5
هلال مساكن 7 5
أمل حمام سوسة 7 6
شبيبة القيروان 6 5
جمعية اريانة 6 5
مستقبل وادي الليل 5 5
مرجان طبرقة 3 5
نادي سبورتينغ بن عروس 3 6
القلعة الرياضية 2 6
المجموعة الثانية
في ملعب الشابة
هلال الشابة - سبورتينغ المكنين 1 - 0
في ملعب مصطفى الدوري بجربة
أمل جربة - نادي أولمبيك مدنين 1 - 1
الترتيب ن ل
هلال الشابة 13 6
الترجي الجرجيسي 9 4
مستقبل قابس 9 4
أمل الرقبة 8 5
الملعب القابسي 8 5
نادي أولمبيك مدنين 8 6
سبورتينغ المكنين 8 6
أمل جربة 7 5
أولمبيك سيدي بوزيد 7 5
مكارم المهدية 4 4
نادي المحيط القرقني 3 4
مستقبل الرجيش 1 5
نسر جلمة 1 5
وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الاولى
في ملعب مساكن
هلال مساكن - مرجان طبرقة
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - نادي المحيط القرقني
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة
في ملعب قابس
مستقبل قابس - أمل الرقبة
في ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي
مستقبل الرجيش (معفى)
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