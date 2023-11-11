الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:



المجموعة الاولى

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران



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شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0



في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0



في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1



جندوبة الرياضية (معفاة)



الترتيب ن ل

نادي حمام الانف 14 6

جندوبة الرياضية 12 5

النجم الرادسي 12 6

النادي القربي 11 5

شبيبة العمران 9 5

هلال مساكن 7 5

أمل حمام سوسة 7 6

شبيبة القيروان 6 5

جمعية اريانة 6 5

مستقبل وادي الليل 5 5

مرجان طبرقة 3 5

نادي سبورتينغ بن عروس 3 6

القلعة الرياضية 2 6





المجموعة الثانية



في ملعب الشابة

هلال الشابة - سبورتينغ المكنين 1 - 0



في ملعب مصطفى الدوري بجربة

أمل جربة - نادي أولمبيك مدنين 1 - 1



الترتيب ن ل

هلال الشابة 13 6

الترجي الجرجيسي 9 4

مستقبل قابس 9 4

أمل الرقبة 8 5

الملعب القابسي 8 5

نادي أولمبيك مدنين 8 6

سبورتينغ المكنين 8 6

أمل جربة 7 5

أولمبيك سيدي بوزيد 7 5

مكارم المهدية 4 4

نادي المحيط القرقني 3 4

مستقبل الرجيش 1 5

نسر جلمة 1 5



وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفق البرنامج التالي:



المجموعة الاولى

في ملعب مساكن

هلال مساكن - مرجان طبرقة





المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - نادي المحيط القرقني



في ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة



في ملعب قابس

مستقبل قابس - أمل الرقبة



في ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - الملعب القابسي



مستقبل الرجيش (معفى)