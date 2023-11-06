العاصمة: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس وترويج العملة التونسية

أفادت الإدارة العامّة للأمن الوطني، بأنّه تم الكشف عن شبكة مختصة في تدليس وترويج العملة التونسية، وحجز عدد هام من الأوراق النقدية المزيفة، على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، مفادها تحوّز شخصين يقطنان بالعاصمة على مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية المدلّسة.



وأوضحت في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنّه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم التحوّل إلى شقة المظنون فيهما والقبض عليهما، أين عُثر على 40 ورقة نقدية مدلّسة من فئة 50 دينارا ، و22 ورقة نقدية مدلّسة من فئة 20 دينارا، وهاتفين جوالين، إضافة إلى 10 أوراق نقدية من فئة 10 دنانير غير مدلّسة.





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وأضافت أنّه تمّ القبض على شخصين آخرين كانا بصدد مقابلة المعنيّين بعد نصب كمين لهما، يتحوّز أحدهما على ورقتين نقديتين من فئة 50 دينارا (مدلسة) ومبلغ 270 دينارا، مشيرة الى أنّه بالتحرّي مع المظنون فيهم، تبين أن أحدهم على معرفة بشخص ينشط في مجال تدليس الأوراق النقدية وبيعها بأسعار زهيدة، حيث باعه مبلغ 1000 دينار من العملة المزيفة مقابل 200 دينار من العملة الأصلية، ليعيد بيعها بمبلغ 400 دينار لمن تم القبض عليهما بمساعدة صديقه.



وبيّنت أنّ الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباب البحر، تمكنت بعد إجراء جملة من التحريات، من التعرف على الطرف الرئيسي الذي يتولى عملية التدليس ومقر إقامته، ليقع لاحقا القبض عليه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وحجز 50 ورقة نقدية مدلسة من فئة 20 دينارا حاملة لذات الترقيم التسلسلي، وآلة طباعة رقمية وأدوات قص ومبلغا ماليا قدره 450 دينارا غير مدلس.



وأكدت أنّه تم بإذن من النيابة العمومية الإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تدليس عملة ورقية"، وأن الأبحاث متواصلة.

