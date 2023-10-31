إمضاء إعلان مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمونتريال بكندا

وقعت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمونتريال بكندا على اعلان مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الطرفين.



وقد تم التوقيع على الإعلان المشترك، خلال زيارة اداها وزير التعليم العالي، منصف بوكثير، امس الاثنين إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بمونتريال وذلك بحضور المدير العام للمدرسة غانيون فرانسوا ومدير البعثة التونسية الجامعية لتونس بأمريكا الشمالية هيكل محفوظ والقائم بأعمال السفارة التونسية بأوتاوا.

وقد اطّلع الوزير، بالمناسبة، على مختلف أنشطة البحث والابتكار التكنولوجي، التي يقوم بها الطلبة كما التقى بالأساتذة والطلبة التونسيين بهذه المدرسة.



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ويؤدي بوكثير زيارة الى مونتريال الكندية للمشاركة في المؤتمر السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الناطقين باللغة الفرنسية الذي سينعقد يومي 01 و02 نوفمبر 2023 بمدينة الكيباك.