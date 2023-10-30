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قبلي: تواصل فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 16:34 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الوطني "للمسرح للحدود نصيب " التي تنتظم الى غاية يوم 1 نوفمبر المقبل بمعتمديتي الفوار ورجيم معتوق ببرنامج يجمع بين الورشات التكوينية والعروض المسرحية للاطفال والكهول الى جانب سهرات الشعر الشعبي والفصيح .

واوضح مدير هذه الدورة عبد الله بن موسى ان هذا المهرجان الفتي يهدف لنشر ثقافة الفن الرابع عبرادماج شباب المناطق الحدودية في ورشات متعددة للتكوين المسرحي باشراف عدد من الاساتذة المختصين في المجال مشيرا الى ان هذه التظاهرة تهتم بالمناطق الداخلية في الجنوب الغربي التونسي شانها شان الكثير من المناطق التي تفتقر لمثل هذه التظاهرات والتي تشكو تصحرا ثقافيا .

...

واضاف ان تنظيم هذا المهرجان يتزامن مع الظروف العصيبة التي تمر بها الامة العربية الا ان الاصرار على تنظيمه ينبع من الايمان بان المسرح يمثل وسيلة للمقاومة وللتعليم والتكوين والتطوير الفكري والذهني لدى الناشئة
كما اشار المصدر ان برنامج هذه الدورة تضمن ندوة فكرية بعنوان "المسرح وسيلة للادماج والاصلاح" الى جانب تنظيم عدة ورشات في السينماء والصورة وفن الممثل وورشة المهرج بالمعهد الثانوي برجيم معتوق ودار الشباب بذات المنطقة اضافة الى عروض وورشات بقرية السلام الحدودية و اخرى بمدينة الفوار من بينها عرض العمل المسرحي "انحب نعرس" لدار الشباب ام العريس وعرض الملك لشركة زمان للانتاج بقفصة .


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