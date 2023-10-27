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الديوانة التونسيّة تحبط بمعبر رأس جدير تهريب مبلغ بالعملة الصعبة يفوق المليون دينار

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 17:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تهريب مبلغ من العملة الأجنبية فاق المليون دينار.

وأوضحت الديوانة التونسيّة في بلاغ اصدرته، الجمعة، أنّ مصالحها بالمعبر الحدودي برأس جدير تمكّنت، أثناء عمليّة تفتيش السيّارات، التّي تستعد لمغادرة التراب الوطني، من ضبط سيّارة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن مغاربي الجنسية تحتوي على مبلغ هام من العملة الأجنبية قدر بـ325 ألف أورو أي ما يعادل 1،094 مليون دينار تونسي.

...

وأكّدت المصالح ذاتها افادت أنّه بسؤال المعني بالأمر إن كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أجاب بالنفي.
وبإخضاع السيّارة المذكورة إلى التفتيش الدقيق عثر على المبلغ المالي من العملة مخفيا داخل مخبأ مهيّأ وسط السيّارة.

وحرّر محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة التشريع الديواني والصرفي من أجل التصدير بدون إعلام لمبلغ من العملة الأجنبية.


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