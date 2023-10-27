البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يومي السبت 28 والاحد 29 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :
السبت 28 اكتوبر 2023
قاعة درا شعبان الفهري (س 16)
السبت 28 اكتوبر 2023
قاعة درا شعبان الفهري (س 16)
الزهراء الرياضية- شبيبة القيروان
قاعة دار شعبان الفهري (س 18)
الملعب النابلي- الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)
الاتحاد المنستيري- النادي الافريقي
قاعة توفيق بوهيمة برادس (س 18)
النجم الرادسي- نجم حلق الوادي
الاحد 29 اكتوبر 2023
قاعة حشاد اريانة (س 17)
شبيبة المنازه- النجم الساحلي
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