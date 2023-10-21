اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري يسجل هدفا جديدا في البطولة الدنماركية

أحرز اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري هدفا جديدا في البطولة الدنماركية لهذا الموسم، بعد أن ساهم في فوز فريقه أف سي كوبنهاغن على ضيفه نادي فيلي بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة 12.

وبادر فريق فيلي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب الروسي جيرمان أونوغخا، قبل أن يعدل الياس العشوري النتيجة لأف سي كوبنهاغن في الدقيقة 70، ويضيف زميله النرويجي من أصل مغربي محمد اليونسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.ويحتل أف سي كوبنهاغن صدارة ترتيب البطولة الدنماركية برصيد 26 نقطة.