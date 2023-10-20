Babnet

بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يقود المصري البورسعيدي للفوز على طلائع الجيش والارتقاء مؤقتا للصدارة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 17:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه المصري البورسعيدي للفوز على ضيفه طلائع الجيش بتسجيله هدف المباراة الوحيد اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة لبطولة مصر لكرة القدم.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة في الدقيقة 72.
وارتقى المصري البورسعيدي الى الصدارة برصيد 9 نقاط من 4 مقابلات بالتساوي مع مودرن فيوتشر الذي لعب 3 مباريات بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275455


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 20 أكتوبر 2023 | 5 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:39
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
26°-20
28°-20
34°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (19 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 oct)   771,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*