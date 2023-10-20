بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يقود المصري البورسعيدي للفوز على طلائع الجيش والارتقاء مؤقتا للصدارة

قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه المصري البورسعيدي للفوز على ضيفه طلائع الجيش بتسجيله هدف المباراة الوحيد اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة لبطولة مصر لكرة القدم.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة في الدقيقة 72.

وارتقى المصري البورسعيدي الى الصدارة برصيد 9 نقاط من 4 مقابلات بالتساوي مع مودرن فيوتشر الذي لعب 3 مباريات بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.

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