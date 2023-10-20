الرابطة الأولى (الجولة السابعة): قمة مثيرة بين الاتحاد المنستيري و النادي الصفاقسي وحوار واعد بين النادي الافريقي الأولمبي الباجي

بعد فترة التوقف الدولية لفسح المجال امام المنتخب التونسي لخوض اختبارين وديين امام كوريا الجنوبية واليابان، تستأنف يومي السبت والأحد بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها باجراء مباريات الجولة السابعة والاخيرة لمرحلة الذهاب التي تتصدرها قمة مثيرة بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لحساب المجموعة الثانية وحوار واعد بين النادي الافريقي والأولمبي الباجي في اطار المجموعة الأولى.



في المجموعة الثانية، يستضيف الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط يوم السبت على ملعب مصطفى بن جنات النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث بمجموع 9 نقاط في مواجهة شعارها "التدارك" بالنسبة للفريقين على حد السواء. ويسعى ابناء عاصمة الرباط انطلاقا من أسبقيتي الأرض والجمهور الى استعادة نغمة الانتصارات وتعويض خسارة الجولة الأخيرة خارج الديار أمام المتصدر الترجي الرياضي غير ان المهمة لن تكون يسيرة في ظل حرص فريق عاصمة الجنوب ايضا على العودة الى سكة النتائج الايجابية ومصالحة انصاره بعدما انقاد الى خسارتين متتاليتين أمام نجم المتلوي والترجي الرياضي حتى يتفادي الدخول في ازمة نتائج ويدخل الشك صفوف المجموعة.





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اما في المجموعة الاولى وعلى ملعب حمادي العقربي برادس، يستقبل النادي الافريقي الذي يحتل المركز الثالث ب9 نقاط يوم الأحد الأولمبي الباجي المتصدر ب12 نقطة في مباراة صعبة على الفريقين مدارها طليعة الترتيب. ويدخل الافارقة المقابلة وعينهم على النقاط الثلاث وتحقيق باكورة انتصاراتهم امام جماهيرهم في سباق البطولة بعدما اكتفوا على ملعبهم بتعادلين أمام قوافل قفصة والملعب التونسي مقابل مسيرة موفقة خارج القواعد بفوزين وتعادل. وتاتي المباراة في ظرف يمر فيه ابناء المدرب سعيد السايبي بفترة زاهية اثر انتصارهم الاخير في سباق البطولة على مستقبل سليمان وكسب رهان المرور الى مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية على غرار منافسهم الأولمبي الباجي الذي يعرف مرحلة انتعاش قصوى تحت قيادة مدربهم الجزائري نبيل نغيز اذ توفق في حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الاخيرة وهو سيحاول المحافظة على هذه الديناميكية الايجابية من خلال تفادي الخسارة في المقام الاول للبقاء في الريادة.



وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السابعة :

المجموعة الاولى

السبت 21 اكتوبر 2023

في قفصة - س 14 و30

قوافل قفصة - اتحاد بن قردان ( فرج عبد اللاوي)





الاحد 22 اكتوبر 2023

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - مستقبل سليمان (سيف الدين الورتاني)

في رادس - س 14 و30

النادي الافريقي - الاولمبي الباجي (خالد قويدر)



المجموعة الثانية

السبت 21 اكتوبر 2023

في المنستير - س 14 و30

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي (اشرف الحركاتي)

الاحد 22 اكتوبر 2023

في المرسى - س 14 و30

مستقبل المرسى - نجم المتلوي ( خليل الجري)



ملاحظة تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي الى موعد لاحق بسبب المشاركة القارية لفريق الاحمر والاصفر.