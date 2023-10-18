جمعيات ومنظمات تونسية تدين قصف المستشفى المعمداني في غزة وتصفه بالعمل الإجرامي في حق المدنيين العزل

أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية، "المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الأطفال والنساء والرجال امام صمت المجتمع الدولي" وذلك على إثر قصف مستشفى المعمداني بغزة وسقوط مائات الشهداء.



و دعت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع جميع أبناء الشعب التونسي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية اليوم الإربعاء للمطالبة بإيقاف العدوان الأمريكي الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وشددت الشبكة على أنه "مرة أخرى يؤكد الغرب طبيعته العنصرية وخلفيته الطائفية في استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقه الطبيعي في الحرية والانعتاق."



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ومن جانبها دعت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات كل القوة الحية المدافعة عن الحرية في العالم إلى المطالبة بمحاكمة الحكومة الصهيونية وعلى رأسها المجرم نتنياهو من أجل جريمة ضد الإنسانية، والاحتجاج من اجل وقف إطلاق النار ورفع كامل للحصار على كل الاراضي الفسلطينية.



كما دعت المنتظم الاممي بالشروع الفعلي في اجراءات اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

ومن جهتها دعت الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى تنفيذ وقفة تضامنية في كل المؤسسات الصحية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 مع الشعب الفلسطيني.



ونددت بالمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني عشية اليوم التي "تعد تحد صارخ لكل المواثيق والإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف القاضية بحماية العاملين بالصحة زمن الحروب. "



من جانبها دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عموم المربيات والمربين إلى القيام بوقفة احتجاجية بساعتين بجميع المدارس الاعدادية و المعاهد الثانوية اليوم الاربعاء من الساعة الثامنة إلى العاشرة و التوجه إلى مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل المحلية و الجهوية للخروج في مسيرات شعبية تنديدا بجرائم الاحتلال و دعما للشعب الفلسطيني



يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مساء الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة اكثر من 800 قتيل وعشرات الجرحى.

وحتى مساء الثلاثاء (قبل قصف مستشفى المعمداني)، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين نحو 3 آلاف، فيما قدر عدد الجرحى ب 12500، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

