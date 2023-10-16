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اللجنة الدولية الأولمبية توافق على ظهور خمس رياضات جديدة في أولمبياد لوس أنجلس 2028

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وافقت اللجنة الدولية الأولمبية اليوم الاثنين على انضمام خمس رياضات جديدة منها الكريكيت والاسكواش والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في دورة لوس أنجلس الصيفية 2028.

وقال القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجلس في وقت سابق إنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاج فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأمريكية) إلى برنامج دورتهم أيضا.
ووافقت اللجنة الدولية الأولمبية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأمريكيين.
...

وتسمح قوانين اللجنة الدولية الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.
وكان المجلس التنفيذي للجنة الدولية الأولمبية وافق في الأسبوع الماضي على انضمام هذه الرياضات الخمس لبرنامج ألعاب لوس أنجلس وأصبح الانضمام رسميا بموافقة اللجنة اليوم.


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