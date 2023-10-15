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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): النتائج الكاملة

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 17:31 قراءة: 1 د, 52 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد //

المجموعة الأولى:
الاحد 15 اكتوبر 2023
...

في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0-1

السبت 14 اكتوبر 2023
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي 0 - 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة 1 - 2

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة 2 - 0

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس 2 - 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف 0 - 0

الترتيب
الفريق ن ل
1- النجم الرياضي الرادسي 6 2
2- النادي الرياضي القربي 4 2
- النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2
4- جمعية الرياضية باريانة 3 2
- الهلال الرياضي بمساكن 3 2
- جندوبة الرياضية 3 2
- المرجان الرياضي بطبرقة 3 2
- نادي سبورتينغ بن عروس 3 2
9- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
- الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1
- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
- القلعة الرياضية 1 2
13-الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 2

المجموعة الثانية
الاحد 15 اكتوبر 2023

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة 0-1

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني 1-0

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين 2-1

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي 0-0

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش 2-0


السبت 14 اكتوبر 2023

في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة 1-0

الترتيب ن ل
1- الأمل الرياضي بجربة 6 2
- الأمل الرياضي بالرقبة 4 2
- أولمبيك سيدي بوزيد 4 2
- الملعب القابسي 4 2
5- الترجي الجرجيسي 3 1
- المستقبل الرياضي بقابس 3 2
7- الهلال الرياضي الشابي 3 2
8- نادي أولمبيك مدنين 2 2
9- نادي سبورتينغ المكنين 1 2
- النسر الرياضي بجلمة 1 2
- نادي المحيط القرقني 1 2
12-مكارم المهدية 0 1
- المستقبل الرياضي بالرجيش 0 2


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