الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): النتائج الكاملة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد //



المجموعة الأولى:

الاحد 15 اكتوبر 2023



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في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0-1



السبت 14 اكتوبر 2023

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي 0 - 0



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة 1 - 2



في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة 2 - 0



في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس 2 - 0



في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف 0 - 0



الترتيب

الفريق ن ل

1- النجم الرياضي الرادسي 6 2

2- النادي الرياضي القربي 4 2

- النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2

4- جمعية الرياضية باريانة 3 2

- الهلال الرياضي بمساكن 3 2

- جندوبة الرياضية 3 2

- المرجان الرياضي بطبرقة 3 2

- نادي سبورتينغ بن عروس 3 2

9- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

- الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1

- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

- القلعة الرياضية 1 2

13-الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 2



المجموعة الثانية

الاحد 15 اكتوبر 2023



في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة 0-1



في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني 1-0



في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين 2-1



في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي 0-0



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش 2-0





السبت 14 اكتوبر 2023



في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة 1-0



الترتيب ن ل

1- الأمل الرياضي بجربة 6 2

- الأمل الرياضي بالرقبة 4 2

- أولمبيك سيدي بوزيد 4 2

- الملعب القابسي 4 2

5- الترجي الجرجيسي 3 1

- المستقبل الرياضي بقابس 3 2

7- الهلال الرياضي الشابي 3 2

8- نادي أولمبيك مدنين 2 2

9- نادي سبورتينغ المكنين 1 2

- النسر الرياضي بجلمة 1 2

- نادي المحيط القرقني 1 2

12-مكارم المهدية 0 1

- المستقبل الرياضي بالرجيش 0 2