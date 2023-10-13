صفاقس: التعجيل بانطلاق موسم جني الزيتون وتحديد يوم 26 اكتوبر الجاري لافتتاحه

تقرر افتتاح موسم جني الزيتون بصفاقس بعنوان موسم 2023 /2024، يوم 26 أكتوبر الجاري، وتقدر الصابة لهذا الموسم بـ85 الف طن من الزيتون اي ما يعادل 18 الف طن من زيت الزيتون، بزيادة تقدر بـ15 الف طن من الزيتون مقارنة بالموسم الماضي.



وافاد المندوب الجهوي للفلاحة والموارد المائية بصافس، الطاهر المباركي في تصريح اعلامي، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، خصصت للاستعداد لموسم جني وتحويل الزيتون 2023 / 2024 بولاية صفاقس، انه تقرر "التعجيل بانطلاق موسم جني الزيتون بولاية صفاقس ليتواصل ما بين 90 و100 يوم، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد من انحباس الامطار وارتفاع درجات الحرارة".





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واكد المباركي على ان ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار الحشرة القرمزية وتاثيرها على غابات الزياتين، هي "ادعاءات واكاذيب لا اساس لها من الصحة" مشيرا الى انه "حسب اثباتات هياكل وزارة الفلاحة فان الحشرة القرمزية شكلت تاثيرا على التين الشوكي فقط، وليس لها تاثير على غابات الزياتين وعلى الانسان والحيوان"،



ودعا الى ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق مع السلط الامنية "لحماية الصابة خاصة وان صابة الزيتون هذا الموسم قليلة، حيث تقدر بحوالي 200 الف من زيت الزيتون على مستوى وطني، ومن المتوقع ان تشهد الاسواق العالمية ارتفاعا في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون"، كما دعا المصدرين الى تصدير اكثر ما يمكن من زيت الزيتون المعلب، خاصة وان ولاية صفاقس تعد اكثر عدد من المصدرين على مستوى وطني، وتمثل غابة الزيتون بها 20 بالمائة وطنيا، 97 بالمائة منها مطري".



من جهته ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو، "ان 42 بالمائة من صابة الزيتون المتوقعة بولاية صفاقس لهذا الموسم متاتية من السقوي، وقد تم تسخير حوالي 5200 عامل لجني الصابة بسعر يقدر بـ35 دينارا في اليوم"، داعيا الى "ضرورة تكثيف الدوريات الامنية لتامين الموسم من السرقات، والاستظهار بشهادة فلاح لاعوان الامن لضمان الشفافية، سيما وان سعر الزيتون سيشهد هذا الموسم غلاء يترواح بين 5 و6 دينار للكيلو الواحد".



من ناحيته، اوصى رئيس جمعية تونس الزيتونة، فوزي الزياني، بضرور تامين صابة الزيتون من خلال تكثيف الدوريات الامنية، خاصة وان تونس تعد محل انظار العالم باعتبارها من بين الدول المنتجة لزيت الزيتون في حوض البحر الابيض المتوسط ورابع دولة مصدرة لزيت الزيتون في العالم، ومن المتوقع ان تكون اسعار الزيتون هذا الموسم مرتفعة وقياسية، نظرا لان المنتوج العالمي لا يفي بالطلب بسبب التغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام الامطار"، مشيرا الى ان "الكيلوغرام من زيت الزيتون في البورصة العالمية يتجاوز الـ30 دينارا".



يذكر ان ولاية صفاقس تضم 340 معصرة و12 وحدة تعليب.