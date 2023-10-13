وزيرة التجهيز والإسكان تتولّى بالمتلوي توزيع عقود 125 مسكنا إجتماعيا لفائدة عائلات من ذوي الدخل المحدود

تولّت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الجمعة بالمتلوي، تسليم عقود دفعة من المساكن الاجتماعية المُنجزة بحيّ المزيرعة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المُوجّه لفائدة العائلات من ذوي الدخل المحدود .



واستفادت في هذا الإطار 125 عائلة بالمتلوي بمساكن اجتماعية جديدة أُنجزت بكلفة بلغت 11 فاصل 1 مليون دينار، ويتكوّن كل مسكن منها من قاعة استقبال وغرفة ومطبخ ودورة مياه، وهي مساكن قابلة كلّها للتوسعة، وتمّ ربطها بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والتطهير فضلا على مدّ شبكة طرقات بها تمتدّ على طول 10 كلم وتركيز شبكة للتنوير العمومي بها 53 نقطة إضاءة.





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وقالت الوزيرة في تصريح إعلامي أن المساكن الاجتماعية التي سُلّمت بالمتلوي، تندرج ضمن البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، في عنصره المتعلّق بإزالة مساكن بدائية وتعويضها بمساكن في مقاسم سكنية جديدة.

واشارت إلى أن الاستفادة بهذه المساكن في المتلوي "تمّت بعد تثبّت في قائمة المُنتفعين، قامت به المصالح المركزية والجهوية، استنادا إلى الشروط والمقاييس الموضوعة للغرض، ومنها خاصة حالة ونوعية المسكن والدخل الشهري للعائلة وعدد الأفراد ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة والترسيم بقائمة العائلات المعوزة و قائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة.



وكانت تعطيلات تسبّبت في تأخّر تسليم هذه المساكن التي انطلق إنجازها منذ سنة 2016، من ذلك أن عددا من المواطنين قد استولوا في فترة سابقة على عدد من هذه المساكن دون وجه حقّ، إلى أن تدخلت السلطات واسترجعتها ثم قامت بصيانتها وإدخال الإصلاحات الضرورية عليها، قبل تسليمها اليوم الجمعة على مستحقيها.



وعاينت وزيرة التجهيز والإسكان بمناسبة زيارتها للجهة تقدّم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة الطريق التي تربط بين مدينتي القصر والمظيلة على طول 15 كلم، والذي بلغت نسبة تقدّمه 65 بالمائة، وهو من المشاريع التي تهدف إلى تعصير شبكة الطرقات المرقمة بولاية قفصة، وتقدّر كلفته بحوالي 13 مليون دينار.



كما أعطت إشارة انطلاق إنجاز 3 مشاريع جديدة تهمّ تهذيب وتوسعة وإعادة تعبيد مسافة حوالي 66 كيلومترا من الطرقات الجهوية بمعتمديات القطار وأم العرائس وسيدي بوبكر .