وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق مبدئيا على تسويغ مقطعين لفائدة مشروعين عموميين بولاتي توزر وباجة

أصدرت لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدّولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، موافقتها المبدئية على تسويغ مقطعين قصد توفير المواد الإنشائية اللازمة لأشغال تتعلق بالجزء الواحي من مشروع المنطقة السقوية وادي الرتم بولاية توزر ومشروع تهيئة مسالك فلاحية بولاية باجة.



وتأتي موافقة اللجنة التي ترأسها وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في إطار مساعي الوزارة لتذليل الصعوبات التي تعترض المشاريع العمومية والتسريع في وتيرة إنجازها، وفق ما نشرته، الوزارة، الثلاثاء.

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