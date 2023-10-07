أنس جابر معفاة من الدور الأول لبطولة زهينغ زهو الصينية

أعفيت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا من خوض منافسات الدور الأول لبطولة زهينغ زهو الصينية ذات الـ 500 نقطة، والتي ستنطق الاثنين المقبل.



وانطلاقا من هذا المعطى، ستلاقي أنس جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 64 عالميا والصينية غو هان يو المصنفة 439 عالميا.





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وتشارك في بطولة زهينغ زهو الصينية 6 لاعبات من المصنفات العشرة الأوليات، هن: الأمريكية كوكو غوف ( 3 عالميا)، و الكازخستانية الينا ريباكينا (5 عالميا)، و اليونانية ماريا ساخاري ( 6 عالميا)، والتونسية أنس جابر (7 عالميا)، و التشيكية كارولينا موشوفا (9 عالميا)، الفرنسية كارولين غارسيا (10 عالميا).



وتعد بطولة زهينغ زهو الصينية، التي تسبق بطولة الياسيمين التي ستقام بالمنستير من 16 الى 22 أكتوبر الجاري، أبرز مرحلة تحضيرية لأنس جابر قبل خوضها غمار المشاركة في بطولة المرحلة الختامية لرابطة محترفات التنس للعام الثاني على التوالي.



وكانت أنس جابر قد ضمنت أمس الجمعة التأهل لبطولة المرحلة الختامية التي ستجرى بالمكسيك من 29 أكتوبر الى 5 نوفمبر، بمشاركة 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدى الموسم، اثر الاستفادة من خروج اليونانية ماريا ساخاري من الدور ربع النهائي لبطولة بكين للماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وفي ما يلي تذكير باللاعبات الـثمانية اللاتي ضمن تأهلهن لبطولة المرحلة الختامية:



1- البيلاروسية آرينا سابالينكا 8210 نقطة

2- البولونية ايغا شيانتيك 6905

3- الأمريكية كوكو غوف 5620

4- الكازاخستانية الينا ريباكينا 5476

5- الأمريكية جيسيكا بيغول 4700

6- التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3661

7- التشيكية كارولينا موشوفا 3650

8- التونسية أنس جابر 3595









