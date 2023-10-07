شيانتيك توقف انتصارات غوف وتبلغ نهائي بطولة الصين للتنس

أوقفت البولونية إيغا شيانتيك مسيرة انتصارات منافستها الأمريكية كوكو غوف والتي استمرت على مدار 16 مباراة متتالية عندما فازت عليها 6-2 و6-3 لتصعد للمباراة النهائية لبطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وستلتقي شيانتيك في مباراة اللقب غدا الأحد مع بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا أو مع ليودميلا سامسونوفا.

وكانت غوف هزمت شيانتيك في أخر مواجهة جمعت بينهما والتي كانت بقبل نهائي بطولة سينسناتي. وأنهت غوف بذلك مسيرة خسائر استمرت في سبع مباريات متتالية أمام منافستها البولونية قبل أن تحرز اللاعبة الأمريكية لقبها الأول في البطولات الكبرى في أمريكا المفتوحة وتتوجه إلى الصين بروح معنوية عالية.

لكن شيانتيك نجحت اليوم في الفوز من جديد على غوف لتصعد لسابع نهائي خلال العام الحالي بعد أن فقدت المركز الأول في قائمة التصنيف الدولية لصالح أرينا سبالينكا عقب الهزيمة أمام إيلينا أوستابنكو في دور 16 بأمريكا المفتوحة الشهر الماضي.



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وخلال المجموعة الأولى لم تواجه شيانتيك (22 عاما) أي نقطة لكسر الإرسال وحسمت المجموعة في 40 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية بدأت شيانتيك الضغط على غوف مبكرا ومن ثم نجحت في كسر إرسالها والتقدم 2-صفر قبل أن تتلقى اللاعبة الأمريكية عناية طبية بسبب معاناتها من مشكلة في الكتف.

واستمر تفوق اللاعبة البولونية بعد ذلك لتحقق الفوز بجدارة وتواصل مسيرتها مقتربة خطوة أخرى من الفوز بأول لقب هذا الموسم في بطولة من فئة ألف نقطة والتتويج بخامس لقب هذا الموسم والحفاظ على تفوقها في هذا الجانب على جميع المحترفات.

