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فوز الأولمبي الباجي وديا على الاولمبي للنقل 6 - 0

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 11:34 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز الأولمبي الباجي امس بملعب الكميتي بباجة على الاولمبي للنقل وديا بنتيجة 6 - 0 .
وسجل للاولمبي الباجي كل من بشير المقدم وبهاء الشارني ومحمد العبسي وربيع الحمري ولمين با ووسيم شيحي
ويستقبل الاولمبي الباجي يوم الاحد المقبل في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة القوافل الرياضية بقفصة (15:00س)في اطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ( المجموعة الاولى).

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ومن جهة اخرى انتقل اللاعب إسكندر الشيحي الى نادي الزوراء العراقي الذي يدربه المصري حسام البدري .


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