مجلس الجهات والأقاليم : ضبط رزنامة الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة انطلاقًا 13 فيفري الجاري وإحالة 31 سؤالًا كتابيًا إلى عدد من الوزارات

قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، اليوم الاربعاء ، ضبط رزنامة الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، انطلاقًا من الجمعة 13 فيفري الجاري إضافة إلى إحالة 31 سؤالًا كتابيًا إلى عدد من الوزارات .كما قرّر المكتب ، المنعقد اليوم ، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي ، وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم ، برمجة يومين دراسيين حول مشاريع القوانين المتعلّقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إضافة إلى مشروع مخطط التنمية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 فيفري الجاري والمصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلّق بالاستماع إلى مجالس الأقاليم، مع تعميمه على جميع النواب وإحالته إلى رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى المصادقة على برنامجي عمل لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية.وكان رئيس المجلس عماد الدربالي أكّد في مستهلّ الإجتماع ضرورة الاستعداد المحكم والتحلّي بروح المسؤولية العالية، خاصّة في هذه المرحلة المفصلية التي يستعدّ فيها المجلس لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030، باعتباره استحقاقًا وطنيًا يهدف إلى الاستجابة لانتظارات الشعب في الكرامة والعدالة الاجتماعية.وتم خلال أشغال الاجتماع، عرض تقرير حول زيارة رئيس المجلس إلى جمهورية كوت ديفوار للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للدورة العادية الأولى لمجلس الشيوخ الإيفواري، يوم 28 جانفي 2026، وما أسفرت عنه من توافقات مع رئيسة مجلس الشيوخ، ولا سيّما الشروع في تكوين مجموعة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وتمثيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جمعية مجالس الشيوخ الإفريقية.وتمت المصادقة على محضر اجتماع مكتب المجلس الموسّع المنعقد بتاريخ 26 جانفي 2026، بحضور رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم كما تمّ تكليف النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المكلّف بشؤون النواب، بالشروع في تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، وأوزبكستان، وجمهورية كوت ديفوار، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكوريا الجنوبية، وجمهورية الصين الشعبية.