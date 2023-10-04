التبادل التجاري بين تونس والجزائر حقق تطورا بنسبة 58 بالمائة مع موفي اوت 2023 - مركز النهوض بالصادرات

تطور التبادل التجاري بين تونس والجزائر، خلال 8 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 في حين يسعى الجانبان، حاليا، الى مزيد التقارب من خلال تنظيم المنتدي الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري.



وقدم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، هذه البيانات، خلال المنتدى الذي ينعقد يومي 3 و 4 اكتوبر 2023 بالجزائر بحضور مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

وأضاف ان تونس صدرت الى الجزائر منتوجات وسلعا بقيمة 7ر730 مليون دينار في حين وردت من السّوق الجزائرية ، منتوجات بقيمة تقارب 3743 مليون دينار مما يجعل القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية تناهز 4474 مليون دينار.



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وتتشكل الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الجزائريّة،أساسا من الصّناعات التحويليّة بنسبة 36 بالمائة من اجمالي الصادرات والميكانيكيّة بنسبة 32 بالمائة، تليها المواد الإلكترونيّة بنسبة 13بالمائة والمواد المنجميّة بنسبة 8 بالمائة والمنتجات الغذائيّة والفلاحيّة 6 بالمائة.

وبين بن حسين ان مركز النهوض بالصادرات وقع برنامج عمل مشترك، يمتد من 2022 الى 2024، مع الوكالة الوطنيّة لترقية التجارة الخارجيّة الجزائريّة وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة، بتونس، بين الطرفين بتاريخ 4 جوان 2015.



ويرمي برنامج العمل، بالخصوص، إلى تبادل الطّرفين المعطيات الاقتصادية والتجارية التي تهم السوقين التونسية والجزائرية، إلى جانب تشجيع مشاركة مؤسّسات البلدين في مختلف التظاهرات التجاريّة والاقتصاديّة المتنظمة في كلا البلدين.

ويتضمن المنتدى، الاربعاء، عقد لقاءات مهنيّة مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين تمكّنهم من ربط علاقات أعمال وبناء شراكات هامّة تسهم في تطوير مناخ الأعمال وتعزيز التجارة البينيّة.

وتشارك تونس في فعاليّات هذا المنتدى، الملتئم تحت شعار"تونس-الجزائر: نحو استغلال أمثل لفرص الشراكة"، ببعثة تضمّ روّاد أعمال ممثلين عن 60 مؤسّسة تونسيّة ناشطة في مختلف القطاعات على غرار الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والمقاولات والصناعات الغذائيّة.

