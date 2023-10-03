تحضيرا لبطولة امم افريقيا لكرة اليد(مصر-2024): المنتخب التونسي يواجه وديا فرنسا والبحرين

يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مقابلتين وديتين ضد كل من فرنسا والبحرين بمدينة نانت الفرنسية وذلك في اطار التحضيرات لبطولة امم افريقيا لكرة اليد والتي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة مطلع العام القادم والتي ستكون مؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024 .

وستواجه عناصر المنتخب التونسي, وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة اليد عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي, المنتخب الفرنسي يوم الخميس 4 جانفي القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا (س 20) قبل مواجهة منتخب البحرين يوم السبت 6 من ذات الشهر بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14)

ويشارك المنتخب التونسي في هذه الدورة بناء على إتفاقية الشراكة بين الجامعة التونسية لكرة اليد ونظيرتها الفرنسية.





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