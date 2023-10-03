حجز 15 طنا من البطاطا في مخزن عشوائي في معتمدية غار الملح

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي، نحو 15 طنا من البطاطا المعدة للاستهلاك مخزنة في أحد المستودعات العشوائية وغير مصرّح بها لدى مصالح وزارة التجارة بمنطقة الزواوين من معتمدية غار الملح.



وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، مساء الاثنين، أنه سيتم إعادة ضخ هذه الكميات بسوق الجملة للخضر والغلال ببنزرت وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة مع تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فیها من طرف شخص لا تتوفر فیه شروط ممارسة التجارۃ علی معنی المرسوم عدد 10 لسنة 2020.





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وأوضحت الوزارة أن عملية الحجز تمت اثر تلقي معلومات تفید تعمد شخص لا تتوفر لديه شروط ممارسة التجارة تجمیع كمیات من البطاطا بمستودع عشوائي بهدف بیعها خارج المسالك القانونية.