القصرين : تسجيل إصابة بداء الكلب لدى شخص في معتمدية القصرين الجنوبية وأكثر من ألفي حالة نهش وعض وخدش (الادارة الجهوية للصحة)

سجلت ولاية القصرين، حالة إصابة بداء الكلب في معتمدية القصرين الجنوبية لدى شخص تعرض للنهش من طرف كلب مصاب بداء الكلب، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.



وأكد المحمدي في تصريح إعلامي اليوم الإثنين، أن الشخص الذي اعتدى عليه الكلب المصاب، لم يتلق العلاج اللازم فور تعرضه للنهش، رغم توفر الدواء في كافة المعتمديات بمراكز الصحة الأساسية والمستوصفات وأقسام الإستعجالي.





...



وكشف ذات المصدر أن المصالح الصحية المعنية بالادارة الجهوية للصحة بالقصرين، سجلت خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 أكثر من 2000 حالة عض ونهش وخدش في صفوف مواطنين من قبل كلاب سائبة، مرجحا أن تكون بعض هذه الكلاب مصابة بداء الكلب.



وشدّد المحمدي بالمناسبة على ضرورة توجه كل شخص تعرض للنهش أو العض أو الخدش من قبل كلاب أو قطط سائبة، التوجه مباشرة ودون تردد الى أقرب مرفق صحي للتطعيم ضد داء الكلب الذى يمكن يصبح قاتلا.