انطلاق الحملة الوطنية  التحسيسية والتوعوية بالسلامة المرورية بالمدرسة الابتدائية البحر الأزرق 1 بالمرسى

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالمدرسة الابتدائية البحر الأزرق 1 من معتمدية المرسى الحملة الوطنية التحسيسية والتوعوية بالسلامة المرورية التي ينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التربية

واوضح رئيس إقليم الشامل الشرقي بالمرصد العميد ايمن بن إبراهيم في تصريح إعلامي على هامش تنظيم هذه الحملة ، أن الهدف من هذا النشاط هو توعية التلاميذ والأولياء والمربين بخطورة حوادث الطرقات خصوصا وأن هذه الفئة من التلاميذ (اقل من 14 سنة ) تمثل نسبة 14 بالمائة من جملة حوادث المرور



وقال " إن هذه الحملة تتنزل في إطار تنفيذ مخرجات مجلس الامن القومي يوم 25 سبتمبر 2023 ،الذي تطرق لموضوع تأمين الوسط المدرسي"، مفسرا في هذا الصدد أنه تم إحداث لجنة مشتركة بين هياكل وزارتي الداخلية والتربية بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة تتمثل في توجيه رسالة طمأنة الى كل الفئات المعنية من أولياء وتلاميذ وإطار تربوي خصوصا في مجال السلامة المرورية



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وأضاف انه تم برمجة حملات ميدانية تحسيسية وتوعوية نوعية في محيط عدد من المؤسسات التربوية بتونس الكبرى، وعدد من الولايات الأخرى، ليتم ضبط رزنامة سنوية تغطي كامل تراب الجمهورية ، مؤكدا دور المرصد الوطني لسلامة المرور مركزيا وجهويا وعبر فروعه الإقليمية الخمسة في التنسيق بين هياكل وزارة الداخلية ووزارة التربية و منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الحملات

ولفت ايمن بن إبراهيم إلى أنه من المنتظر أيضا ان تتواصل هذه الحملات التحسيسة خلال هذا الاسبوع وتحديدا يوم 5 أكتوبر الجاري بالمدرسة الابتدائية المشتل 2 بالعقبة من ولاية منوبة ويوم السبت 7 اكتوبر بالمدرسة الابتدائية سبالة مرناق بولاية بن عروس

وأبرز من جهة أخرى انه وبمشاركة إطارات من وزارة التربية سيتم تدعيم نوادي السلامة المرورية، وكذلك تركيز نوادي جديدة لمزيد حماية الأطفال في الفضاء المدرسي، موضحا ان هذا الدعم يأتي تطبيقا لاحكام الامر عدد 454 المتعلق باحداث مناطق 30/في الساعة في محيط المؤسسات الاتربوية والذي ينقح الامر عدد 151 لسنة 2000 والمتعلق بتنظيم قواعد الجولان بالطرقات

من جهته قال مستشار وزير التربية زكريا كداسي " إن هذه الحملة التحسيسية تمس ثلاث مجالات هامة وهي مجابهة العنف المدرسي داخل المحيط المدرسي وخارجه و محاربة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة و السلامة المرورية".

وأشار إلى ان من بين أهم إجراءات هذا العمل التشاركي هو القيام بحملات تحسيسية داخل كل المؤسسات التربوية ابتدائي واعدادي وثانوي من أجل تحسيس التلاميذ بمجابهة كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر

وتم خلال هذه الحملة القيام بنشاط داخل أحد اقسام المدرسة اين تم عرض لفرسان النوادي المرورية حول أسباب الحوادث المرورية امام المدارس وكيفية الحماية منها، الى جانب عرض لبعض الومضات التحسيسية الخاصة باستعمال التلاميذ لقواعد المرور امام المؤسسات التربوية، و تأمين عملية شق الطريق امام المدرسة، وذلك بالشراكة مع الوحدات الأمنية ومكونات المجتمع المدني عبر توزيع مطويات ومواد تحسيسية وتوعوية