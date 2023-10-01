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الكرة الطائرة - الدورة التاهيلية لاولمبياد باريس 2024 - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثانية امام نظيره الصربي صفر-3

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 09:01 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره الصربي بثلاثة اشواط دون مقابل (21-25 و16-25 و21-25) في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر القادم.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب بعد الهزيمة الاولى امام المنتخب السلويفين صفر-3 ايضا.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب السلوفيني على نظيره التركي 3-صفر (28-26 و30-28 و25-22).
...


وتضم المجموعة الثانية منتخبات تونس وسلوفينيا واليابان والولايات المتحدة وصربيا وتركيا ومصر وفنلندا. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة الى الالعاب الاولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024.

ويواجه المنتخب التونسي في مباراته القادمة نظيره الياباني المستضيف يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 11 و25 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.

وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي
الأحد 1 أكتوبر 2023
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (س 11 و25 دق)
- تونس / اليابان
الاربعاء 4 أكتوبر 2023 (س 8)
- تونس / الولايات المتحد الأمريكية
الجمعة 6 أكتوبر 2023 (س 5)
- تونس / مصر
السبت 7 أكتوبر 2023 (س 5)
- تونس / فنلندا
الأحد 8 أكتوبر 2023 (س 5)
- تونس / تركيا




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