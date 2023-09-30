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بطولة انقلترا: استون فيلا يكتسح برايتون 6-1

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 15:48 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أحرز أولي واتكينز ثلاثة أهداف ليقود أستون فيلا لفوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت.
وهز واتكينز الشباك مرتين في أول 21 دقيقة قبل أن يزيد برفيس إستوبينان من آلام برايتون عندما وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.
وبدا أن البديل أنسو فاتي أحيا آمال فريق المدرب روبرتو دي تسيربي بتقليص الفارق بعد خمس دقائق من الاستراحة.
لكن واتكينز أكمل ثلاثيته بتسديدة غيرت اتجاهها ليعيد تفوق أستون فيلا بفارق ثلاث أهداف في الدقيقة 65.
...

وهذه هي أول ثلاثية لواتكينز في البطولة في ثلاثة أعوام.
وأضاف جيكوب رامسي الهدف الخامس بتسديدة في الزاوية البعيدة قبل خمس دقائق من النهاية.
وأهدر واتكينز فرصة تسجيل هدفه الرابع عندما سدد في جسد الحارس جيسون ستيل من وضع انفراد لترتد الكرة إلى دوغلاس لويز ليختتم الأهداف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون.
ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة وله 18 نقطة من ستة انتصارات قبل أن يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق من اليوم.


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