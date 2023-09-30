الكرة الطائرة - الدورة التاهيلية لاولمبياد باريس 2024 - المنتخب التونسي ينهزم في مباراته الاولى امام نظيره السلوفيني صفر-3

خسر المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره السلوفيني بثلاثة اشواط نظيفة (20-25 و18-25 و21-25) في المباراة التي اقيمت فجر اليوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو ضمن منافسات المجموعة الثانية للدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي تقام من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر القادم.



وتضم المجموعة الثانية ايضا منتخبات اليابان والولايات المتحدة وصربيا وتركيا ومصر وفنلندا. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الالعاب الاولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024.

ويواجه المنتخب التونسي في مباراته القادمة صربيا يوم الاحد 1 اكتوبر (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس).



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وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي

الأحد 1 أكتوبر 2023 (س 5)

- تونس / صربيا

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (س 11 و25 دق)

- تونس / اليابان

الاربعاء 4 أكتوبر 2023 (س 8)

- تونس / الولايات المتحد الأمريكية

الجمعة 6 أكتوبر 2023 (س 5)

- تونس / مصر

السبت 7 أكتوبر 2023 (س 5)

- تونس / فنلندا

الأحد 8 أكتوبر 2023 (س 5 )

- تونس / تركيا





