القيروان: تقديرات اولية ب700 ألف زائر توافدوا على القيروان الى حدود ليلة امس الثلاثاء (عضو هيئة المهرجان)

أفاد عضو الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان حبيب الماجري، بأن التقديرات الاولية تشير إلى توافد حوالي 700 ألف زائر على مدينة القيروان الى حدود ليلة امس الثلاثاء وذلك منذ انطلاق الاحتفال بالمولد النبوي بالقيروان.



وأضاف في تصريح ل"وات" بأن السلط الجهوية والأمنية وجمعية المهرجان سهروا على تأمين الالاف من الزوار الذين قدموا من داخل تونس وخارجها، وتوفير كل المستلزمات في هذه المناسبة التي تنتعش فيها الحركة التجارية والسياحية.





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وعاشت مدينة القيروان خلال الأسبوع الذي يسبق الاحتفال بهذه الذكرى المولدية، مظاهر احتفالية دينية وثقافية بلغت أوجها ليلة امس الثلاثاء بتنظيم موكب ديني بجامع عقبة ابن نافع وتنشيط للساحات بعروض امنتها الفرق الصوفية، إلى جانب تنظيم عرض "الزيارة" الذي واكبه حوالي 40 ألف زائر، بحسب التقديرات الأمنية الأولية.



وتعالت طيلة هذه الفترة الاحتفالية من دورة المهرجان التي سميت باسم المنشد الصوفي اصيل القيروان عبد المجيد بن سعد، التلاوات القرأنية وسرد الاحاديث النبوية من جوامع ومساجد المدينة ومقاماتها إلى جانب المدائح والاذكار النبوية والانشاد الصوفي التي تتغنى بخصال ومحاسن النبي الأكرم.

وتم بالمناسبة تنظيم المسابقة الوطنية لترتيل القران الكريم بمقام الصحابي ابي زمعة البلوي شارك فيها 100 متسابق تم تكريم الخمسة الأوائل منهم في سرد الأحاديث النبوية والثلاثة الأوائل في ترتيل القران وتجويده.

وشهدت المدينة منذ ايام حركية تجارية ساهم فيها المعرض التجاري ومعرض الصناعات التقليدية ومعرض تراث المدينة للصناعات التقليدية والماكولات الثراثية.

وسجل التجار والحرفيون ارتفاعا في رقم المعاملات نظرا لإقبال الزوار على اقتناء الحلويات التقليدية (المقروض) و الخبز القيرواني والنحاس المطروق ومنتوجات الحايك والزربية والمرقوم وغيرها.



وفي الجانب التزويد بالمواد الغذائية خلال هذه الفترة افاد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عادل بن حليمة في تصريح ل"وات" بأنه تم تأمين كافة حاجيات التجار وتزويدهم بالمواد الاستهلاكية لتأمين حاجيات الزوار طيلة مدة الاحتفال.

وأضاف أنه تم بالتنسيق مع الديوان التونسي للتجارة توفير 300 طن من مادة السكر على للحرفيبن وللاستهلاك العائلي قبل بضعة ايام من انطلاق الاحتفالات بالمولد، وبالإضافة إلى الكميات العادية التي يتم توفيرها للاستهلاك الصناعي تم توفير كميات اضافية بلغت 44 طنا من مادة السميد و36 طنا من مادة الفارينة وذلك لسد حاجيات المخابز نظرا للاقبال الكبير على الخبز القيرواني خلال هذه الفترة ولتامين ما تحتاجه العائلات حسب تقاليدها لصنع العصائد.

ويشار الى انه تم تنظيم هذه الاحتفالات وسط تعزيزات أمنية كبيرة امنتها وحدات أمنية من ولاية القيروان ومن ولايات اخرى. وبلغت الاستعدادات الأمنية اوجها منذ صباح امس قبل بداية توافد الحافلات السياحية و الزوار، فيما تم إصدار بلاغ مروري لتنظيم حركة المرور داخل المدينة يمنع حركة جولان السيارات والشاحنات في محيط مراكز الاحتفالات. بداية من مساء امس.

وتختتم فعاليات هذه الدورة السابعة من المهرجان الدولي التي انطلقت منذ 23 سبتمبر الجاري، مساء اليوم بتنظيم عرض "القبة" بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان.