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صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم بالرائد الرسمي

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 49 ث
      
صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر (عدد 590 لسنة 2023) المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المقرر تنظيم دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر المقبل.

وحدّد الأمر العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، والعدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة.

...

كما حدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة (5).

ونص الأمر على أنه يُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة.


وحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين (24) مجلسا، والعدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة.

وحدّد الأمر العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة (5) مجالس، والعدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة انتخابيّة جهوية.

كما حدّد العدد الجمليّ للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعــدا، والعدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائــرة انتخابيّة.


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