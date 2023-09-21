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قابس: برمجة 485 نشاطا دينيا تؤثث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 54 ث
      
افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية البشير الغيلوفي في تصريح لصحفي "وات" بأن الاستعدادات جارية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وان العدد الجملي للأنشطة الدينية التي سيتم تنظيمها بالمناسبة في حدود ال485 نشاطا تتوزع بين دروس ومحاضرات حول القصة المولدية ومسامرات دينية وأختام قرآنية، وسيتم يوم 27 سبتمبر الجاري، تنظيم احتفال بالمناسبة بمقام الصحابي سيدي أبي لبابة الانصاري.

وبين الغيلوفي أن هذا الاحتفال يتضمن تلاوة آيات قرانية، ومداخلة بعنوان " الاسلام دين العلم والعمل" ومراوحة بين البردة وسرد القصة المولدية من قبل مجموعة من المشائخ ووصلات، من المدائح والأذكار لسلامية قابس.

...

واعبر الغيلوفي أن ما يميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجهة قابس، تواصل الاحتفال طيلة شهر، حيث تشهد مختلف جوامع ومساجد وزوايا الجهة أنشطة دينية متنوعة وسردا للقصة المولدية، معبرا عن أمله في أن تتحول هذه الاحتفالات في السنوات القادمة الى مهرجان يتجاوز في اشعاعه حدود الولاية.

يشار الى ان برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كان محل متابعة يوم امس الاربعاء، من قبل المعتمد الأول الجديد المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط، خلال لقاء جمعه بالمدير الجهوي للشؤون الدينية، أكد فيه أهمية انجاح الاحتفال الذي يمكن ان يشكل لبنة لدفع السياحة بالجهة.


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