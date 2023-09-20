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وزارة التجهيز تدعو أصحاب المقاطع إلى الإتصال بمصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية للنظر في كيفية جدولة ديونها

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
دعت وزارة التجهيز و الإسكان ، بعد أن تم التنسيق مع وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة المالية، كل أصحاب المقاطع بكافة ولايات الجمهورية التي تم فسخ عقود الكراء المبرمة بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لعدم خلاص معاليم الكراء أو معاليم أخرى، إلى الإتصال فورا بمصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية للنظر في كيفية جدولة ديونها لخلاصها
كما دعت المعنيين في بلاغ لها ، إلى ضرورة الاتصال بمصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، بعد إجراء اللازم ، لإبرام عقود جديدة معها وذلك لاستئناف نشاطها في أقرب الآجال الممكنة.


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