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بنزرت: اخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 الف فولط بمنطقة نفات بماطر

صورة توضيحية
Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تولت مصالح الحماية المدنية بمعتمدية ماطر، عشية امس الثلاثاء، التدخل العاجل لاخماد حريق مفاجئ نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 الف فولط، الواقعة بمنطقة نفات على مستوى طريق تونس بمعتمدية ماطر، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.

وأوضح المليتي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء ان فريق الإطفاء والتدخل السريع للحماية المدنية بالمنطقة، تولى استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية وتوجيه 03 شاحنات إطفاء و12 عونا، وتم باستعمال مجموعة وسائل مخصصة لمثل تلك الحرائق الكهربائية، التمكن من اخماد الحريق وتامين سلامة بقية المحولات، دون تسجيل أية خسائر او إصابات بشرية سواء في صفوف فريق التدخل او الفرق الفنية التابعة للمحطة
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وأشارت مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجهة الى ان الحريق لم يؤثر في خطوط الضغط المتوسط للتزويد بالكهرباء، بينما تولت مصالح إدارة الإنتاج وتحويل الكهرباء بالشركة المشرفة على المحطة، معاينة الواقعة وإقرار توجيه فريق فني للمحطة اليوم لتقييم ومعالجة الاشكال الذي حصل بالمحول.


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