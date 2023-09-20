الرابطة 1 (مباراة متاخرة) النجم الساحلي لمواصلة نغمة الانتصار والنادي الافريقي لمصالحة الانصار

تتجه الانظار غدا الخميس الى الملعب الاولمبي بسوسة الذي سيحتضن بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر كلاسيكو المجموعة الاولى بين النجم الساحلي وضيفه النادي الافريقي في لقاء متاخر لحساب الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وسيحاول النجم الساحلي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات البقاء في ديناميكية الانتصارات وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباق البطولة للانفراد بصدارة المجموعة بما من شانه ان يعزز رصيد الثقة في صفوف الفريق قبل التنقل الهام الاسبوع القادم الى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا بعدما حسم جولة الذهاب السبت الفارط في سوسة بهدف نظيف. وسيسعى فريق جوهرة الساحل الى توظيف الاسبقية المعنوية التي يملكها على حساب منافسه باعتباره لم يعرف امامه الخسارة في البطولة منذ سنة 2018 محققا في المقابلات ال12 الاخيرة 7 انتصارات و5 تعادلات والابقاء على سجله خاليا من الهزيمة بالملعب الاولمبي بسوسة للمباراة السادسة عشرة على التوالي في البطولة.





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وفي المقابل، سيكون النادي الافريقي صاحب المرتبة الخامسة بمجموع 4 نقاط من مقابلتين امام حتمية تحقيق نتيجة ايجابية لمصالحة انصاره خصوصا بعد تعادله في لقائه الاخير في البطولة على ارضه امام قوافل قفصة بلا اهدف وتعثره الاحد الماضي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الكونفدرالية الافريقية خارج الديار امام نادي باهير دار الاثيوبي بهدفين دون رد. ويدرك فريق باب الجديد جيدا ان خسارة اخرى قد تدخله في ازمة مبكرة وسترفع من منسوب غضب جماهيره لا سيما وانه سيكون يوم الاحد القادم في مواجهة اخرى لا تقل صعوبة عندما يلاقي في دربي العاصمة الصغير جاره الملعب التونسي متصدر الترتيب ب7 نقاط من 4 مباريات.