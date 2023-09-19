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الداخلية: تفكيك شبكات مختصة في ترويج المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التربويّة

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 21:44 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكّنت وحدات إدارة مكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من الإطاحة بشبكة مختصّة في ترويج المواد المخدرة وإلقاء القبض على خمسة من عناصرها، كما تم حجز 59 قرصا مخدّر "بنيّة ترويجه داخل مؤسسات تربوية"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

كما نجحت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس في حجز قطع مختلفة الأحجام من مخدّر القنب الهندي وكمية من الأقراص المخدّرة بمنزل أحد متساكني الجهة، وتمكّنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ضبط مروج مخدّرات وحجزت لديه 80 قرصا مخدّر قصد ترويجها بالمؤسسات التربوية.

...

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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