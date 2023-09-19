الناقلون الدوليون على الطرقات يطالبون بضبط التعريفات التعاقدية وتبسيط اجراءات العبور

طالب ممثلو شركات للنقل الدولي على الطرقات بمراعاة الوضعية الصعبة التي يمر بها بعض المهنيين خاصة على مستوى ضبط تعريفات التعاقدية للنقل البحري في وقت تعهدت فيه وزارة النقل بمتابعة هذه الطلبات



واكدوا خلال جلسة عمل عقدها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور ممثلي شركات النقل الدولي ومسؤولين عن هياكل تابعة لوزارة النقل ضرورة مزيد تبسيط إجراءات العبور خاصة بالنسبة لمن لهم صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.





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ونظرت الجلسة ، وفق بلاغ اصدرته وزارة النقل في المشاغل المتعلقة بالسلامة والأمن بميناءي حلق الوادي ورادس والمحافظة على مجروراتهم والآليات الممكنة لمزيد الإرتقاء بجودة الخدمات وضمان السيولة التي تحافظ على القدرة التنافسية لنشاطهم.



واستعرض ممثلو الناقلين الدوليين على الطرقات المستعملين لميناءي حلق الوادي ورادس الإشكاليات التي تتعرض لها مجروراتهم عند العبور من الميناء والمتعلقة خاصة بالأضرار التي تلحقها جراء تواجد بعض الأشخاص غير المنتسبين للميناء أو من عمليات الشحن والتفريغ.



وشدد المجيدي على استعداد وزارة النقل للنظر في الطلبات التي تقدم بها المهنيون واتخاذ الإجراءات اللازمة للإستجابة لها وتوفير الظروف الملائمة لممارسة أنشطتهم ومساندتهم لدى الهياكل والسلطات الأخرى المتدخّلة في الميناء.





واتفق المشاركون في الجلسة على مزيد التقارب بين كل المتدخلين بميناءي حلق الوادي ورادس وعقد جلسات لاتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة تنفيذها صلب لجنة السلامة والأمن بالميناءين.



وتشير بيانات تعود الى سنة 2018 حول قطاع النقل الدولي للبضائع الى ان القطاع يعد 3 الاف ناقل دولي ينشطون في مجال التوريد عبر 7 موانئ في البلاد