مجلس الجامعات: الاتفاق على إجراء انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات في نهاية السداسي الثاني

اتفق أعضاء مجلس الجامعات، أمس الاثنين، على الرجوع الى الموعد العادي لإجراء انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسّسات الجامعية اي في نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.



كما تعرض المجلس، خلال اجتماع، عقده باشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بوكثير، إلى ضرورة العمل على مراجعة بعض النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية وخاصة شروط الترشح والمدّة النيابية.





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وتمّ الاتفاق، خلال الجلسة، على تعليق قبول مطالب جديدة للتسجيل بالدكتوراه بمقابل بالنسبة للطلبة الدوليين خلال السنة الجامعية 2023-2024 إلى حين ضبط الشروط المناسبة للتسجيل ودعوة اللجنة المكلفة لمواصلة أعمالها حول مطالب التأهيل المتعلقة بدراسات الدكتوراه والتأطير وحسن تنظيم سير مدارس الدكتوراه.



وتناول الحاضرون شروط ومعايير تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام "أمد" ومواصلة اللجنة المكلفة أعمالها وتقديم مقترحات عملية لدراسة ملفات التأهيل وإعادة التأهيل.



