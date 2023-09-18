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توزر: الاتحاد الجهوي للشغل يرفض حالة الارباك الحاصل في رحلات الخطوط السريعة في اتجاه مطار توزر نفطة

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 19:41 قراءة: 0 د, 52 ث
      
عبر الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر في بيان أصدره اليوم الاثنين رفقة الفرع الجامعي للنقل عن رفضه لحالة الارباك الحاصل في رحلات الخطوط التونسية السريعة نحو مطار توزر نفطة الدولي وإلغاء العديد منها.
ونبه البيان الى الانعكاسات السلبية على الجهة وعلى سمعة شركة الخطوط التونسية السريعة لعدم انتظام الرحلات معتبرا ان "إلغاءها الفجئي والمتكرر للرحلات خلق أزمة على المستوى الجهوي مؤكدا استعداد الأطراف النقابية الدفاع عن مطار توزر نفطة الدولي بكل الوسائل المشروعة.
وذكر كاتب الاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي في تصريح لمكتب "وات" بتوزر بالغاء رحلة الخميس المنقضي من مطار تونس قرطاج في اتجاه الجهة كانت مبرمجة للتاسعة صباحا وقع ارجاؤها الى الثالثة ظهرا ومن ثمة الى التاسعة ليلا ليتم الغاؤها وتعويضها برحلة وصلت الجهة فجر يوم الاحد في توقيت غير مناسب .
وبين أن هذا الارباك عطل مصالح عدد من المواطنين كما أضر بالقطاع السياحي وطالب بعقد جلسة عاجلة مع إدارة الخطوط التونسية السريعة للوقوف على أسباب ذلك.
...

هذا ولم يتسنى لوكالة تونس افريقيا للانباء الحصول على رد من ممثل الخطوط السريعة في ولاية توزر حول ملابسات ما تم ذكره في البيان.


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