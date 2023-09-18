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"طربيات النجمة الزهراء" في دورتها الجديدة تختار تكريم أصوات رجالية من عمالقة الطرب العربي والتونسي

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 14:07 قراءة: 0 د, 53 ث
      
بعد تخصيص دورة العام الفارط لأربعة أصوات نسائية عربية وتونسية (كوكب الشرق أم كلثوم والمطربات وردة والسيدة علية وذكرى محمد) اختارت هيئة مهرجان طربيات النجمة الزهراء التي ينظمها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" في دورة العام الحالي تكريم أربعة أصوات رجالية من عمالقة الطرب على المستوى العربي والتونسي وهم محمد عبد الوهاب ووديع الصافي ومحمد الجموسي وعلي الرياحي.

وتتضمن دورة 2023 التي ستقام من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل، والتي تنتظم بالتعاون بين النجمة الزهراء ومسرح أوبرا تونس والفرقة الوطنية للموسيقى، أربع سهرات فنية طربية متتالية تنطلق يوميا بداية من الثامنة والنصف مساء بالنجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.

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وسيكون الجمهور على موعد مع عدد من أجمل الأصوات الطربية التونسية، حيث تخصص السهرة الأولى لتكريم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصوت الفنان التونسي غازي العيادي فيما تخص السهرة الثانية لتكريم صوت الجبل وديع الصافي، بصوت الفنان التونسي الشاب محمد سعيّد.

ويكرم الفنان التونسي أنيس لطيف في السهرة الثالثة الفنان التونسي الراحل محمد الجموسي بتقديم باقة من أجمل أغانيه الخالدة، قبل أن تختتم هذه التظاهرة مع صوت الفنان الشاب أمين سعيّد في سهرة تكريمية لبلبل الخضراء الفنان علي الرياحي.


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