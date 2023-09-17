ترجي جرجيس ينهي تربص سوسة بملاقاة شبيبة القيروان وديا

يختتم الترجي الجرجيسي اليوم تربصه في سوسة الذي بداه يوم 11 سبتمبر الجاري ويلاقي بعد ظهر اليوم شبيبة القيروان وديا في سوسة.

وكان الترجي الجرجيسي اجرى مقابلتين وديتين خلال تربصه فاز في الاولى الى جمعية النفيضة 3-1 وتعادل في الثانية مع الملعب السوسي 0-0

واعلن النادي انه انتدب اللاعب أشرف الجبري بعقد لمدة سنة من الترجي الرياضي التونسي على سبيل الاعارة.





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ويواصل الاطار الفني للترجي الجرجيسي بقيادة مدربه نوفل شبيل مزيد اختبار اللاعبين من اجل تكوين صورة شاملة على واقع المجموعة استعدادا لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد 3 اسابيع