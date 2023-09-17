Babnet

ترجي جرجيس ينهي تربص سوسة بملاقاة شبيبة القيروان وديا

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 15:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يختتم الترجي الجرجيسي اليوم تربصه في سوسة الذي بداه يوم 11 سبتمبر الجاري ويلاقي بعد ظهر اليوم شبيبة القيروان وديا في سوسة.
وكان الترجي الجرجيسي اجرى مقابلتين وديتين خلال تربصه فاز في الاولى الى جمعية النفيضة 3-1 وتعادل في الثانية مع الملعب السوسي 0-0
واعلن النادي انه انتدب اللاعب أشرف الجبري بعقد لمدة سنة من الترجي الرياضي التونسي على سبيل الاعارة.

...

ويواصل الاطار الفني للترجي الجرجيسي بقيادة مدربه نوفل شبيل مزيد اختبار اللاعبين من اجل تكوين صورة شاملة على واقع المجموعة استعدادا لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد 3 اسابيع


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273383


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 17 سبتمبر 2023 | 2 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:26
15:45
12:21
06:03
04:35
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet37°
35° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-27
37°-27
34°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*