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باجة: انطلاق السنة الدراسية فى ظروف عادية ومعدل الكثافة فى الاقسام من شأنه ضمان راحة المربي والتلميذ (المندوب الجهوى للتربية)

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعتبر المندوب الجهوى للتربية بباجة فاروق العويشي فى تصريح لوكلة تونس افريقيا للانباء ان السنة الدراسية انطلقت "فى ظروف عادية ، ودون تسجيل اشكاليات تذكر"، كما اعتبر ان معدل الكثافة فى الاقسام خلال السنة الدراسية الحالية "مقبول" ومن شانه ضمان راحة المربي والتلميذ على حد سواء.

وبين ان معدل الكثافة فى اقسام الابتدائي "لا يتجاوز 32 تلميذا باستثناء بعض المدارس بالمناطق الحضرية الكبرى التى يشهد ضغطا كبيرا خاصة بباجة الشمالية"، واضاف ان عدد التلاميذ فى اقسام التعليم الاعدادى و الثانوى بالجهة "لا يتجاوز 29 تلميذا فى القسم وعلى اقصى تقدير 32 تلميذا فى القسم فى بعض الاختصاصات".

...

واكد انه سيتم تسديد الشغورات فى الاطار التربوى عن طريق النيابات، اعتمادا على قاعدة البيانات او من النواب خارج قاعدة البيانات ومن خريجي علوم التربية بالنسبة للتعليم الابتدائي .

تجدر الاشارة، الى ان ولاية باجة تعد 207 مؤسسات تربوية وتكوينية انطلقت منذ يوم امس الجمعة فى استقبال 63552 تلميذا وتلميذة، وسجل امس انطلاق عمل اول معهد نموذجي بالجهة وتدشين مدرسة بعين السخونة بعمدون اطلق عليها اسم شهيد الوطن عاطف الجبري.


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