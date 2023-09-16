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بطولة غوادالاخارا للننس - انس جابر معفاة في الدور الاول ومنافسة امريكية تنتظرها في الدور الثاني

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 08:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ستكون لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا معفاة في الدور الاول من منافسات الجدول الرئيسي لبطولة غوادالاخارا المكسيكية المصنفة من فئة 1000 نقطة والتي تقام من 17 الى 23 سبتمبر الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وستواجه انس جابر المصنفة اولى في هذه البطولة في الدور الثاني المتاهلة من المواجهة التي ستجمع يوم الاثنين بين الامريكيتين اليسيا باركس المصنفة 46 عالميا ولورين ديفيس المصنفة 55 عالميا.

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وكانت انس جابر خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لبطولة سان دياغو من فئة 500 بعد الخسارة امام الروسية اناستاسيا بوتابوفا المصنفة 27 عالميا 4-6 و6-7.


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