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وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاصّ لوزير الشّؤون الخارجيّة لجمهورية كوريا

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 51 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الجمعة ، "سونغ هو سانغ"، المبعوث الخاصّ لوزير الشّؤون الخارجيّة لجمهورية كوريا وذلك للترويج لترشّح مدينة بوسان لاحتضان "المعرض الدولي اكسبو 2030 "، الى جانب الرئيس المدير العام لشركة تصنيع السّيارات "كيا"، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس، يومي 14 و15 سبتمبر 2023.

ومثّل اللقاء مناسبة ثمّن خلالها الوزير المستوى الذي بلغته علاقات التعاون والصداقة بين تونس وجمهورية كوريا، مستعرضا مع المبعوث الخاص الكوري أهمّ برامج التعاون القائمة مع هذا البلد والسبل الكفيلة بمزيد تنويعها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

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وحثّ الوزير على مزيد استكشاف جميع الفرص المتاحة للرفع من حجم الاستثمارات الكورية في بلادنا وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التنموية وتكثيف المشاريع المتعلّقة بتطوير البنية التحتية والرقمنة، داعيا إلى مزيد تعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الافريقي.

من ناحيته، أعرب المبعوث الخاصّ لوزير الشّؤون الخارجيّة لجمهورية كوريا عن الاستعداد التّام لبلاده ولمجموعة "كيا"، لمزيد تعزيز العلاقات التونسية الكورية، لا سيما الاستثمارات الكورية بتونس في المجالات الواعدة، والارتقاء بها على كافة المستويات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.


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