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ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة الأفضل من الفيفا وبونماتي في قائمة السيدات

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 17:33 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يتنافس ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينغ هالاند على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد ظهورهم في القائمة المختصرة بينما تأتي أيتانا بونماتي بين المرشحات بعدما فازت بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعبة في كأس العالم للسيدات.

وجاء نصف المرشحين العشرة في فئة الرجال من مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب لموسم 2022-2023 بينما رُشح بيب غوارديولا مدرب الفريق لجائزة أفضل مدرب للرجال.
وظهرت أربع لاعبات من إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم للسيدات بين 16 مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة بالإضافة لأربع لاعبات من إنقلترا وصيفة بطلة العالم.
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وترشحت المدربة الهولندية سارينا فيخمان لجائزة أفضل مدربة.
وفاز ميسي، المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين، بجائزة الأفضل للرجال العام الماضي بينما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الأفضل في السيدات.
واُختير المرشحون للقائمة المختصرة من قبل لجنة خبراء لكرة القدم ضمت الثنائي المعتزل اللاعبة ميا هام والمهاجم ديدييه دروغبا.
ويبدأ التصويت على الجوائز المقدمة للسنة الثامنة اليوم الخميس على موقع الفيفا على الإنترنات وينتهي منتصف أكتوبر القادم.
ويحق التصويت لمدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.


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