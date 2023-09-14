تسجيل زيادة بنسبة 24،5 بالمائة في المساحات المبرمجة لبذر الحبوب للموسم 2023-2024

سجلت المساحات المبرمجة لبذر الحبوب، للموسم 2023 /2024، زيادة بنسبة 24،5 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق ما كشفت عنه، الخميس، الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد.



وأفادت بن حديد، خلال الندوة الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انتظمت، الخميس، أن مساحة الحبوب بالمناطق السقوية تقدر ب85 ألف هكتار، ما يعادل 7 بالمائة من المساحات المبرمجة.





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وقدرت الحاجيات الأوّلية من البذور الممتازة، بحسب المسؤولة عن الديوان، بحوالي 420 ألف قنطار، موزّعة بين 332 ألف قنطار من القمح الصلب، و42 ألف قنطار من القمح اللين و42 ألف قنطار من الشعير و4 آلاف قنطار من التريتيكال.



وكشفت في ذات السياق، أنه وقع تجميع حوالي 270 ألف قنطار من البذور الممتازة من طرف مختلف شركات إنتاج البذور، موزّعة بين 265 ألف قنطار من القمح الصلب و8،6 ألف قنطار من القمح اللين و4،5 ألف قنطار من الشعير و0،5 ألف قنطار من التريتيكال، فضلا عن توفير حوالي 180 ألف قنطار من البذور الممتازة.



وبخصوص توزيع المتوفرات من البذور الممتازة على الجهات، أكّدت بن حديد، ضعف إنتاج البذور الممتازة لهذا الموسم والمقدرة بحوالي نصف الكميّات المبرمج إنتاجها، لافتة إلى أنّ الأولويّة للتزوّد بالبذور الممتازة ستكون للمناطق الملائمة والمساحات المرويّة فضلا عن تغطية حاجيات بقيّة الجهات من البذور المراقبة من القمح الصلب.



وفي ما يتعلق بالبرنامج الإستثنائي لتوفير القمح الصلب المراقب، أعلنت المسؤولة عن ديوان الحبوب أنه سيقع بعث برنامج استثنائي لتوفير كميذات من القمح الصلب المراقب المعد للبذر وضبط الكميات المجمعة في إطار هذا البرنامج بحوالي 1 مليون قنطار، علاوة على ضبط المنشور عدد 106 خلال شهر جوان 2023، الضابط للمواصفات الفنية لتوفير وتكييف ومراقبة وتوزيع حصص إضافية من القمح الصلب المعد للبذر.



وينتظر أن يتولّى ديوان الحبوب توفير كميّة من بذور الشعير المراقب، في حدود 200 ألف قنطار صافية، وإنجاز تحاليل الطاقة الانباتية ومراقبتها وتوفير كل المستلزمات من أكياس والمبيدات الفطرية، إضافة إلى ابرام ثلاثة عقود مع شركات خدمات للمداواة والتكييس بخزانات الديوان بجبل الجلود (ولاية تونس) وباجة والدهماني (ولاية الكاف) وذالك بداية من 15 سبتمبر 2023.



وأضافت بن حديد، في هذا الشأن، أن أسعار البذور للموسم 2023 /2024 قد حددت ب160 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب وب130 دينارا للقنطار للقمح اللين وب120 دينارا للقنطار التريتيكال وب150 دينارا للقنطار للقمح الصلب وب110 دنانير للقنطار للشعير.



وسيقع تحميل نسبة 3 بالمائة إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود إستغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.



ووقع، بحسب المسؤولة، تخصيص برنامج الجهات للتزوّد بالأسمدة الكيميائية الأساسية ب430 ألف قنطار موزّعة، بين 30 ألف طن من السوبر 45 و150 الف طن من د أ ب و250 ألف طن من الأمونيتر. وأكّدت أنّ الكميّات المزمع توريدها من الأسمدة الكيميائية مقدرة ب100 ألف طن منها الدفعة الأولى نهاية شهر سبتمبر 2023 والمقدرة بحوالي 12 ألف طن.