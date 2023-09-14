قوافل قفصة يتعاقد مع المدافع هاشم عباس

تعاقد فريق القوافل الرياضية بقفصة مع اللاعب هاشم عباس بعقد لمدة موسمين.



ويشغل هاشم عباس صاحب الـ 36 عاما خطة مدافع، وسبق له اللعب لعدة فرق على غرار النادي الصفاقسي والملعب القابسي والترجي الجرجيسي ونجم المتلوي والملعب التونسي.





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كما خاض بعض التجارب الاحترافية خارج تونس، حيث تقمص زي فيدزيو لودز البولوني و زي نادي النهضة السعودي.