Babnet

قوافل قفصة يتعاقد مع المدافع هاشم عباس

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 11:17 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تعاقد فريق القوافل الرياضية بقفصة مع اللاعب هاشم عباس بعقد لمدة موسمين.

ويشغل هاشم عباس صاحب الـ 36 عاما خطة مدافع، وسبق له اللعب لعدة فرق على غرار النادي الصفاقسي والملعب القابسي والترجي الجرجيسي ونجم المتلوي والملعب التونسي.

...

كما خاض بعض التجارب الاحترافية خارج تونس، حيث تقمص زي فيدزيو لودز البولوني و زي نادي النهضة السعودي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273217


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:47
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
38°-25
38°-26
39°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*