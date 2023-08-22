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وزارة التعليم العالي تشرع اليوم في الاعلان عن نتائج التعيين لطلبة القائمة التكميلية للمناظرات الوطنية للدخول للتكوين الهندسي

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء في الاعلان عن نتائج التعيين لطلبة القائمة التكميلية للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2023,.

وسيقع ، حسب بلاغ صادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الكشف عن هذه النتائج على موقع الواب التالي
www.cningenieur.rnu.tn
...

ويتعين على المترشحين المدرجين بالقائمة التكميلية تأكيد الاختيارات المتحصل عليها عبر موقع الواب قبل منتصف النهار من يوم الاثنين 28 اوت 2023 حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المحصل عليها.




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